Voici les 10 meilleures soupes au monde selon CNN

Pour se réchauffer l’hiver ou se rafraîchir l’été, la soupe est un plat universel que l’on retrouve dans toutes les cultures culinaires. On la partage dans des quantités généreuses ou non, agrémentée d’une petite épice ou d’une herbe qui fera toute la différence.

C’est aussi l’un des plats les plus vieux au monde, rapporte CNN, faisant référence aux contenants en métal datant de l’Age du bronze (3300 av. J.-C.) retrouvés dans des sites archéologiques. La chaîne américaine s’est intéressée à ce plat dans toute sa diversité pour en faire un palmarès. Voici donc le classement des dix meilleures soupes du monde, selon CNN.

La banga (Nigeria)

La soupe banga, ou soupe de noix de palme, est si populaire au Nigeria qu’on peut l’acheter en sachet dans les supermarchés. La recette authentique comprend du poivron, de l’ail, un oignon mais aussi du poisson, du bœuf et des coquillages.

Le pho de bœuf (Vietnam)

Cette spécialité traditionnelle vietnamienne est un peu le cousin du pot-au-feu français. Il en existe de nombreuses variantes mais on retrouve en général du bœuf, de la ciboule et du gingembre.

Le bortsch (Ukraine)

Ce potage est facilement identifiable grâce à sa couleur rouge qui provient de la betterave. On l’ajoute au bouillon crue ainsi que d’autres légumes qui ont été cuisinés séparément (pomme de terre, chou, carotte, ail). Enfin, cette spécialité ukrainienne contient de la viande, la plupart du temps du bœuf.

La bouillabaisse (France)

Cette préparation typiquement marseillaise était à l’origine un plat populaire que préparaient les pêcheurs avec leurs poissons invendus. Aujourd’hui il n’est pas rare d’en trouver dans des restaurants gastronomiques. La recette se fait avec plusieurs espèces locales : le Saint-pierre, la rascasse, le rouget barbet, la vive, le congre, la daurade, le merlan...

©henry-perks-unsplash

La caldo verde (Portugal)

Le caldo verde, bouillon vert en portugais, est un plat très populaire au Portugal. Il est aussi très simple à préparer, avec du chou coupé en fines lanières, des pommes de terre et de l’huile d’olive.

la Chorba frik (Algérie)

Cette soupe au blé vert concassé est réputée pour sa texture inimitable. On la mange accompagnée d’une galette de pain notamment pendant la période du ramadan.

le Chupe de camarones (Pérou)

Cette soupe d'écrevisses est un des plats les plus fins de la cuisine péruvienne. On la déguste beaucoup dans le sud du pays. Dans sa recette on trouve des écrevisses, du potiron et du huacatay, une herbe aromatique qui ressemble à l’anis et au basilic.

le Gazpacho (Espagne)

Ce potage à base de légumes (tomates et concombres) crus mixés froid est très populaire en Espagne. Les Français l’ont aussi adopté. Il est très agréable en entrée par période de fortes chaleurs.

©Photo by Sara Dubler on Unsplash

La soupe d’arachides (Afrique)

Ce plat est un grand classique de la gastronomie africaine. Il en existe une multitude de versions. Mais toutes ont en commun une base de cacahuète et une texture crémeuse, riche et salé.

le Gombo (États-Unis)

Cette spécialité de la Louisiane, aux Etats-Unis, réunit beaucoup d’influences : africaine, amérindienne et française. Elle se prépare avec du gombo (appelé aussi okra), un légume qu’on trouve également sur l’île de la Réunion et en Guyane, des gambas et de la saucisse fumée.