Palmarès : voici les 5 villes où l'on mange le mieux au monde

Avant de choisir une destination où voyager, plusieurs critères entrent en compte : le climat, la distance, la situation sanitaire… Mais il y a aussi beaucoup de touristes qui prennent leur billet en fonction de la nourriture et des restaurants qu’on trouvera sur place.

Des grandes tables étoilées aux échoppes qui proposent de la street food, certains pays et certaines villes sont mieux dotés que d’autres. Comme chaque année, Tripadvisor établit le palmarès des meilleures villes où voyager quand on est un «food lover». Voici son classement.

Rome

L'art de la dolce vita, c’est aussi savoir prendre son temps à table. Et en la matière, Rome est la destination phare. Du quartier tendance Transtevere, aux rues qui mènent au Colisée, il est vraiment difficile de mal manger dans la ville éternelle. Même la simple boulangerie de quartier propose des sandwichs frais préparés avec des bons ingrédients. La ville compte aussi une quinzaine d’étoilés.

Londres

C’est la surprise du classement. Les Anglais ne sont pas vraiment réputés pour la qualité de leur cuisine. Mais à Londres les palais sont exigeants : une foule de chefs venus des quatre coins du globe y ont donc élu domicile. Japonais, Indien, Français… Les grandes tables de saveurs venues d’ailleurs y sont légion.

Paris

Le tourisme gastronomique bat son plein dans la capitale française. Certains établissements réputés dans le monde entier affichent complet grâce à cette clientèle étrangère. C’est notamment le cas de ceux qui sont installés dans des endroits magnifiques comme au château de Versailles ou encore dans la tour Eiffel. Et pour ceux qui veulent un autre type d’expérience, les bonnes tables sont nombreuses.

Dubaï

La scène gastronomique de Dubaï est principalement composée de chefs venus du monde entier. On trouvera difficilement des petites tables intimistes. Ici tout est dans la démesure, y compris l’addition. Mais certains restaurants jouissent de cadre tout simplement époustouflants.

Barcelone

Elle figure souvent dans les destinations les plus prisées pour faire la fête, mais Barcelone est aussi une ville pour les gourmets. Loin des tapas et des paellas, il y a beaucoup de restaurants qui valent le détour. Barcelone est aussi une ville riche en marchés ou s’approvisionner et faire la cuisine à domicile.