Mano, le nouveau restaurant de Maximilien Kuzniar distingué par TheFork Awards

Dans son palmarès des meilleurs nouveaux restaurants 2021, The Fork Awards a distingué la table Mano du jeune chef Maximilien Kuzniar à Boulogne-Billancourt.

Ce proche du célèbre chef italien Denny Imbroisi (Ida, Epoca) est passé par les cuisines de Jean Imbert mais aussi de Juan Arbelaez.

Il en a gardé le goût du ceviche qu’il décline en plusieurs recettes notamment à la patate douce fumée et au fameux leche del tigre.

A la carte, on trouve des cocottes de légumes au curry mais aussi un burger revisité. Il est aussi possible de découvrir son talent à travers deux menus dégustation («Ptiti kiff» et «Grand kiff», en quatre et en sept services, à partir de 42€).

The Fork, anciennement La Fourchette, appartient au groupe Tripadvisor. Cette plate-forme de réservation en ligne dévoile chaque année son palmarès des meilleurs restaurants qui viennent d’ouvrir. Il est déterminé en fonction des votes du public. Cette année, la cérémonie a eu lieu à Marseille.

Mano, 46, rue de l'ancienne Mairie, Boulogne-Billancourt (92).