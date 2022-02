Ces nouvelles infusions inspirées du musée du Louvre

Depuis quelques années, le musée du Louvre sort de ses murs. Le prestige qu’évoque son nom se retrouve sur des t-shirts Uniqlo ou encore des montres Swatch.

Dernier partenariat emblématique de ce développement commercial, Palais des Thés va lancer sous peu deux nouvelles infusions élaborées à partir de l’univers du musée le plus visité au monde, et plus particulièrement de ses collections des antiquités égyptiennes et gréco-romaines.

Deux œuvres emblématiques, et bien connues du public, ont servi de point de départ. Le Grand Sphinx de Tanis, vieux de plusieurs millénaires, se retrouverait dans l’infusion Nuit égyptienne. Ses notes de menthe poivrée, de sureau et myrtille veulent recréer l’ambiance d’une soirée sur les rives du Nil, «au cœur d’une oasis surplombée par les pyramides», explique le communiqué.

La deuxième infusion, Jardin de Vénus, épouse les courbes de l’envoutante Vénus de Milo. Sa vanille et ses notes d’agrumes renvoient au soleil méditerranéen qui réchauffe encore les vestiges de son ancienne civilisation.

Ces deux créations sont vendues dans un packaging inspiré des collections du musée. Fidèle à sa ligne, Palais des thés ne met en avant aucun bienfait mais promet juste un moment de détente, ou plus modestement «un voyage à travers le temps et l’histoire».

Infusion du Louvre – Jardin de Vénus et Nuit Égyptienne, Palais des Thés, à partir de 11€ (disponible à partir du 2 mars)