Pourquoi le prix de la baguette risque-t-il d’augmenter ?

La guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes sur le quotidien des Français. Face à une inflation galopante, le prix de la baguette pourrait bien augmenter encore une fois dans les prochaines semaines.

En cause, la hausse continue du cours du blé. La Russie et l’Ukraine représentent 30 % des exportations mondiales de blé. Sans surprise, la conflit a fait flamber son prix. Avec un premier pic enregistré au mois de novembre à 300 euros la tonne de blé, on semble se diriger inexorablement vers le cap symbolique des 400 euros, soit deux fois son prix d’il y a un an.

Conséquence, la farine est plus chère et les boulangers voient leurs factures bondir. Mais ce n’est pas le seul poste qui flambe.

Le beurre est lui aussi victime de l’inflation : son prix a été multiplié par deux en moins de six mois. L’inondation qui a ravagé le belge Corman, l’un des principaux producteurs européens, en juillet dernier a encore plus compliqué la situation.

Une première vague d'augmentation

Ajouté à cela l’augmentation du prix du carburant, certains boulangers sont pris à la gorge et peinent à dégager des bénéfices. La première vague d’augmentation, début février, a déjà été absorbée par l’inflation.

La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française se veut plutôt rassurante. Intérrogée par les médias, elle assure que la hausse du prix de la baguette ne sera que des quelques centimes.

Pourtant les prévisions des économistes sont unanimes. L’inflation va continuer à un rythme très soutenu d’ici à cet été, boostée par la situation géopolitique très tendue.

Il n’est donc pas à exclure que plusieurs hausses «de quelques centimes» du prix de la baguette auront lieu dans les prochaines mois.

En 2021, le prix moyen de la baguette en France était de 0,895 euros d'après l'Insee.