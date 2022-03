Top Chef : le menu des gagnants de la Guerre des restos disponible en livraison

Du Top Chef à domicile. Le menu des gagnants de la traditionnelle épreuve «La guerre des restos» est désormais disponible sur Uber Eats.

Jusqu’au 9 avril prochain, on pourra donc tester le menu de la table éphémère Philo Saucisse qui a su séduire les jurés. Tout est dans le titre : les plats sont tous réalisés autour de cette spécialité contenue dans un boyau.

Le trio gagnant Arnaud, Mickaël et Wilfried a cherché à réinventer cette préparation populaire. Ainsi, l’entrée est une saucisse d’agneau avec poulpe, citron, cerfeuil et herbes fraîches. Le plat est une saucisse inversée (mix de légumes avec de la poitrine) avec chou et aligot. Enfin en dessert, un audacieux boudin blanc aux pommes à la fève de tonka.

Le menu est disponible pendant dix jours via l’appli Uber Eatset dans neuf villes : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris et Toulouse.

Il est au prix unique de 35€.

L’an dernier c’est Mohamed Cheikh et Matthias Marc qui avaient remporté l’épreuve avec leur restaurant Nomade.