La Liste : l'agrégateur lance la première appli mondiale des meilleurs pâtissiers

L'agrégateur La Liste enrichit son appli des meilleurs pâtissiers du monde entier. Une première mondiale.

Pâtisseries, salons de thé, boulangeries…Le sucré s’invite dans La Liste, le célèbre guide mondial de la gastronomie qui établit chaque année un classement très attendu.

Au total, 600 pâtissiers situés dans près de 60 pays intègrent donc l’appli déjà disponible. Ils viennent rejoindre 30.000 restaurants. Ces nouvelles adresses ont été sélectionnées suivant la même méthode que celle des bonnes tables, grâce à un condensé des évaluations disponibles dans les guides à la fois en ligne et en version papier.

A Paris, on trouvera donc les incontournables Yann Couvreur, Nina Metayer ou encore François Perret. Mais l’appli recense aussi les chefs pâtissiers à l’étranger, notamment à Tokyo.

Pour la directrice générale de La Liste Hélène Pietrini, il s’agit d’une première mondiale. «Personne n'avait fait de guide mondial de pâtisserie», a-t-elle déclaré.

Cette nouveauté, fruit d’un partenariat avec le spécialiste du chocolat Cacao Barry, illustre la part de plus en plus importante que prend la pâtisserie dans la gastronomie. Selon Hélène Piétrini, «beaucoup de chefs pâtissiers mènent la danse dans la gastronomie en ce moment» dans les domaines des relations avec leurs producteurs, la saisonnalité ou la responsabilité économique et sociale.

«L’engouement mondial pour la pâtisserie de qualité ne semble qu’à ses débuts, grâce à des pâtissiers novateurs, engagés et entrepreneurs, mais aussi grâce à des hôtels qui donnent aux pâtissiers l’espace pour s’exprimer», explique La Liste dans le communiqué annonçant l’opération.

Pour ce lancement, il n’y aura pas de classement à l’image de celui des restaurants. Il verra sans aucun doute le jour l’an prochain, une fois le maillage géographique consolidé.