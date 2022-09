Le chef pâtissier star Yann Couvreur s’implante à Dubaï

Après Paris, Séoul, ou encore Miami, le chef pâtissier Yann Couvreur ouvre des boutiques à Dubaï.

Les chefs pâtissiers français sont de véritables stars à l’étranger. Surfant sur cet engouement, Yann Couvreur, déjà bien implanté à Paris, poursuit son développement à l’international.

Il vient d’annoncer l’ouverture de deux boutiques à Dubaï. La première se situe dans le quartier de Grand Central et la seconde dans le Dubaï Mall, soit le plus grand centre commercial du monde. Il s’agit d’un lieu hybride, entre coffee shop tendance et salon de thé.

Après un parcours sans faute dans les hauts lieux de la gastronomie (Trianon Palace, le Carré des Feuillants, le Prince de Galles), le chef, qui a fait du renard son totem, a ouvert sa première boutique à Paris en 2015. Son entreprise - qui emploie aujourd’hui près d’une centaine de personnes contre quatre à son lancement – vient d’effectuer une levée de fonds de près de 2 millions d’euros pour développer encore plus sa marque.

Symbole de l’excellence en matière de gastronomie, la haute pâtisserie française est en pleine expansion dans le monde entier. Malgré des prix élevés, elle permet à chacun de connaître un petit moment de luxe en plus d’un moment de douceur.