Voici le meilleur pâtissier du monde

Le fondateur du restaurant El Celler de Can Roca en Espagne, Jordi Roca, vient d’être désigné meilleur pâtissier du monde.

Et une récompense de plus. Le célèbre chef espagnol Jordi Roca vient de recevoir le titre de meilleur pâtissier du monde en remportant le «Grand Prix World Pastry Stars». La cérémonie de remise des prix se déroulait à Milan en Italie et était organisée par le journal Italian Gourmet.

Jordi Roca est connu pour voir fondé avec ses deux frères le restaurant El Celler de Can Roca à Gérone en Espagne, à une heure en voiture de Perpignan. Le chef est coutumier des récompenses prestigieuses. Son restaurant brille de trois étoiles au Guide Michelin depuis 2009. Il a par ailleurs été élu meilleure table du monde en 2013 et 2015.

Plus jeune frère de la fratrie, Jordi Roca excelle dans son domaine, la pâtisserie. Ses créations vont toujours chercher plus loin l’expérimentation. En 2018, un épisode de Chef’s Table sur Netflix lui était consacré.

Plus récemment les trois frères ont été nommés «Food Heroes» par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) de l’ONU. Une nouvelle distinction qui vise à saluer leurs efforts pour une cuisine durable et responsable. Leur restaurant privilégie les circuits courts et les produits de saison depuis son ouverture.

Les gourmets qui souhaitent s’y attabler devront toutefois s’armer de patience. Les réservations affichent complet jusqu’en septembre 2023.