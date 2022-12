Champagne : voici les 5 marques les plus populaires

Plusieurs marques de champagne se distinguent particulièrement dans les recherches effectuées sur Internet et dans les hashtags utilisés sur les réseaux sociaux. S’appuyant sur ces données, le site Holidu a établi un classement des maisons les plus populaires.

Les Français en consomment chaque année près de 140 millions de bouteilles et particulièrement en fin d’année. Le champagne est le vin de fête par excellence. Le portail de réservation de locations Holidu a mené l’enquête pour savoir quelles étaient les marques les plus populaires en fonction de leurs occurrences dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

Moet & Chandon

Avec 295.000 recherches enregistrées chaque mois sur Google et près de 1,5 million de hashtags relevés sur Instagram, Moet & Chandon est la maison de champagne la plus populaire, d’après Holidu. Fondée en 1743, elle est aujourd’hui la propriété de LVMH. Ses bouteilles s’exportent dans le monde entier, notamment sa cuvée emblématique Moët Impérial dont le nom est un hommage à Napoléon.

Dom Pérignon

En deuxième place, on retrouve le célèbre Dom Pérignon. Ce champagne, également propriété de LVMH, n’est produit qu’en cuvées millésimées, c’est-à-dire que chaque bouteille est élaborée à l’aide de raisins récoltés la même année. Marque prestigieuse, elle incarne la tradition mais n’hésite pas à faire un saut dans la modernité, comme en atteste ses collabs avec la chanteuse Lady Gaga.

Veuve Clicquot

Serait-ce la veuve la plus célèbre au monde ? La Veuve Clicquot est la troisième marque la plus populaire avec 268.000 recherches sur Google et 743.000 hashtags sur Instagram. Fondée en 1772, elle est facilement identifiable à son étiquette orange. Elle porte le nom de Barbe-Nicole Clicquot (1777-1866), surnommée la «Grande Dame de Champagne». Elle fut une redoutable femme d’affaires, mais aussi la première femme à diriger une maison de champagne.

Ruinart

La prestigieuse marque Ruinart se hisse à la quatrième place en totalisant 115.000 recherches sur Google chaque mois, et 236.000 hashtags sur Instagram. Propriété de LVMH, Ruinart a la spécificité de mettre en avant le cépage chardonnay, ce qui donne des vins légers, fins et aromatiques.

Krug

Cette maison rémoise est la 5e marque la plus populaire d’après le classement Holidu. Réputée pour sa Grande cuvée, Krug fait souvent un parallèle entre ses vins et la musique. Des mélodies que le monde entier ne se lasse pas d’écouter.

