Pas-de-Calais : Découvrez la meilleure friterie de France

En France, il y a 1.428 friteries de recensées et selon le classement 2022 de Les-Friteries.com, la meilleure de toute se trouve dans le Pas-de-Calais dans la ville de Hersin-Coupigny.

De bonnes pommes de terre, de l’huile et du sel, des ingrédients simples pour un plat que petits et grands aiment et qu’il vaut mieux déguster quand il est bien réalisé : les frites. Et pour cette année 2022, qui vient de se terminer, c’est la friterie hersinoise de Hersin-Coupigny qui remporte la palme de la meilleure friterie de France.

Cela n’est pas très surprenant mais le classement des dix meilleures friteries de France est majoritairement occupé par des établissements du Nord et du Pas-de-Calais. Seule la friterie chez Mel dans les Haute-Marne a réussi à intégrer le palmarès.

Cette année, c’est la friterie de hersinoise tenue par Nelly et Peggy qui a été nommée meilleure friterie de France. Sur leur page Facebook, les deux propriétaires se sont réjouis de cette distinction : «Un travail de longue haleine qui nous a permis d’en arriver là mais pas seulement ! Grâce à vous chers clients, votre fidélité mais pas que.. Merci à tous nos clients fidèles depuis ses nombreuses années et tous les nouveaux clients, merci à nos familles qui nous encouragent, merci à tous !!»