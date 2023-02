Saint-Valentin 2023 : les 5 plus belles pâtisseries à offrir

La Saint-Valentin est une nouvelle occasion de se faire plaisir. Ça tombe bien, les meilleurs pâtissiers de Paris proposent des créations plus gourmandes les unes que les autres, à partager avec sa moitié. Voici les plus belles pâtisseries à offrir pour célébrer la fête des amoureux.

Lenôtre

Deux entremets «Coeurs Liés» sont proposés par la maison Lenôtre. Le premier fera fondre les adorateurs de chocolat avec un crémeux enrobé d’une mousse. Le second est surmonté d’une compotée de poire et mandarine, ainsi que d’une mousse façon panna cotta parfumée à la mandarine.

Entremets Coeurs Liés, Lenôtre, 24 €

La Grande épicerie

Difficile de résister à ce généreux chou conçu par le chef pâtissier de la Grande Epicerie de Paris, Thibault Leroy. Il est garni d’une crème pâtissière à la vanille, d’un croustillant mais aussi d’une crème brûlée aux amandes. Des pétales de chocolats blancs le recouvrent ainsi que des petits cœurs.

Mon Chou, La Grande Epicerie, 19,90€

Claire Heitzler

On craque pour le cœur Tangelolo à la rose de la talentueuse Claire Heitzler. Il comporte notamment une crème d’amandes vanillée et une marmelade de tangelolo, qui est un croisement entre une mandarine et un pomelo. Et à l’intérieur se cache une crème à la rose. Elle est faîte à partir de fleurs cultivées en bio dans la Drôme.



Tangelolo à la rose, Claire Heitzler, 18 €

©philippe_vaures

Yann Couvreur

Le pâtissier star est complètement «In love with the coco» pour la Saint-Valentin. Cet entremets est fait d’un biscuit dacquoise à la noix de coco, d’une ganache et d’un streusel (crumble alsacien) coco enrobé de chocolat au lait.

In Love with the coco, Yann Couvreur, 20 €

Nina Métayer

Cette rose plus vraie que nature est une belle déclaration d’amour à faire. C’est aussi un concentré de délicatesse réalisé par Nina Métayer qui associe la poire, le pamplemousse, l’hibiscus et le cassis.

La Fleur, Nina Métayer, 7,50 €

©louise_marinig