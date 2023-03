Guide Michelin 2023 : la cérémonie d’annonce des nouveaux étoilés s’ouvre ce lundi

Le célèbre guide Michelin dévoile ce lundi 6 mars à Strasbourg (Alsace) le palmarès de l’édition 2023, qui entend «fêter la diversité de la gastronomie française».

Pour la deuxième année consécutive, le livre rouge a pris ses quartiers en région. Ce lundi 6 mars, le guide Michelin dévoile, depuis Strasbourg (Alsace), le palmarès de son édition 2023.

Dans un entretien à l’AFP, Gwendal Poullennec, le patron du guide, a expliqué que la révélation du millésime 2023 serait «une très belle fête. Un moment de retrouvailles de toute la profession». Cette cérémonie mettra en évidence «le rayonnement de la France gastronomique dans les régions», a-t-il raconté.

En tout, près de 500 chefs français ont confirmé leur venue à l'événement. Les chefs européens seront une vingtaine à faire le déplacement. Un chiffre «considérable» et une première dans l'histoire du Michelin, a assuré celui qui a pris les rênes du guide en 2018.

Cinq rétrogradations

Cinq tables vont perdre une étoile lors de cette édition 2023 du guide Michelin. La direction de l’ouvrage a en effet déjà annoncé que les tables de Guy Savoy et Christopher Coutanceau se verraient retirer leur troisième étoile, la plus haute distinction dans le monde de la gastronomie.

Élu meilleur chef au monde pour la 6e fois consécutive en novembre, Guy Savoy était détenteur de trois étoiles depuis 2002. Christopher Coutanceau avait, lui, obtenu son 3e macaron juste avant le premier confinement en 2020.

Une ouverture sur l’Europe

Si la diversité de la gastronomie française entend être célébrée, le Michelin veut également mettre en lumière la gastronomie européenne.

«L'Europe est une superpuissance gastronomique qu'il faut mettre en valeur», a relevé Gwendal Poullennec, qui a rappelé que l'écrasante majorité des étoiles Michelin sont décernées à des tables européennes.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin à destination des automobilistes, le guide Michelin est aujourd'hui présent en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et se décline en une trentaine d'éditions.