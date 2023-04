Rappel de produit : attention, ce fromage ne doit pas être consommé

Une nouvelle alerte vient d’être émise par le site gouvernemental Rappel Conso. Elle concerne un fromage de type munster suspecté d’être contaminé à la bactérie Listeria monocytogènes.

Attention à ne pas consommer ce fromage. Le site Rappel Conso vient d’émettre une nouvelle alerte sanitaire à l’encontre du fromage «munster lc schuster». Il est suspecté d’être contaminé à la bactérie Listeria monocytogènes. Le produit a été commercialisé entre le 8 mars et le 7 avril dans la France entière dans les grandes surfaces Grand Frais, Fresh et Mon Marché. La référence du produit est la suivante : Lot 0606 Date limite de consommation entre le 08/03/2023 et le 10/04/2023.

Les autorités appellent à ne pas consommer ce fromage et à le rapporter au point de vente pour se faire rembourser.

#RappelProduit



Munster lc schuster - n/a





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Analyse microbiologique interne non satisfaisante : détection de listeriahttps://t.co/FjCSvFIkX5 pic.twitter.com/XvoOCerv9E — RappelConso (@RappelConso) April 11, 2023

La bactérie Listeria monocytogènes peut provoquer la listériose. Elle se manifeste par des poussées de fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête ainsi que des courbatures. Les personnes qui présentent ces symptomes doivent consulter un médecin sans tarder.

«Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou foetales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes», précise le communiqué.

La listériose est une maladie qui peut être grave. Son délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaine.