Voici le thé préféré des Anglais, selon cette étude

Le quotidien britannique The Sun a demandé à ses lecteurs de désigner leur thé favori. Et voici la marque qui a remporté le plus de suffrages.

En matière de thé, les Anglais sont sans aucun doutes des experts. Alors quand ils évoquent leurs préférences, cela peut intéresser les amateurs de tea time au-delà des frontières. Et récemment, le journal britannique The Sun a demandé à ses lecteurs de dévoiler leur marque préférée.

D'après cette étude, réalisée à l'occasion de la Journée nationale du thé outre-Manche, le thé préféré des Anglais est le Yorkshire Tea. Cette marque a en effet recueilli plus d'un quart des votes (25,5%). Elle devance Tetley (17,4%) et PG Tips (16,2%).

Pour compléter le Top 5, on retrouve les marques Twinings (9,4%) et Typhoo (3%).

Yorkshire Tea truste les ventes de thé

Ce plébiscite de Yorkshire Tea n'est pas une surprise, puisque qu'il se constate également dans le panier des Anglais. Selon les chiffres de ventes de 2020, la marque lancée en 1977 est en effet la première du pays, devant Twinings. Une performance d'autant plus remarquable que Yorkshire Tea commercialise essentiellement du thé noir.

D'après The Sun, plus de 100 millions de tasses de thé sont bues chaque jour à travers le Royaume Uni.