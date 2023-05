Découvrez le dessert le plus cher du monde à plusieurs milliers d’euros

Une marque de glaces japonaises de luxe a établi le record du dessert le plus cher du monde. Réalisé avec des feuilles d’or et de la truffe blanche Alba, il coûte plusieurs milliers d’euros.

Son nom «byakuya» signifie en japonais «nuit blanche». Et pour pouvoir avoir un aperçu de ce dessert exceptionnel, il faut débourser plusieurs milliers d’euros. La marque de glaces Cellato, basée au Japon, vient de franchir le record du dessert le plus cher au monde, homologué par le Guinness World Records, soit 5.850 euros (873.400 yens).

Ce sont surtout ses ingrédients qui ont hissé la note sur des sommets. Ce dessert glacé prestigieux est réalisé à partir de feuilles d’or comestibles et de truffe blanche Alba. Cette dernière est réputée comme étant la plus chère au monde à près de 14.000 euros le kilo. Parmi les autres ingrédients, on retrouve du parmesan reggiano et de la lie de saké communément appelée «sake kasu».

En se lançant dans ce projet, Cellato avait un double objectif : franchir le record du dessert le plus cher au monde mais aussi fusionner des ingrédients européens et japonais sous la forme d’une glace. C’est le chef Tadayoshi Yamada, à la tête du restaurant RiVi basé à Osaka, qui a été missionné pour élaborer cette recette. D’après l’entreprise, près d’un an et demi a été nécessaire avant de parvenir au résultat final.

Le dessert le plus cher du monde aurait une texture très riche d’après Cellato. Il est disponible en livraison au Japon. Il suffit pour cela de passer commande sur le site et de régler les 5.854 euros. Le « byakuya » est livré dans un écrin de luxe avec quelques recommandations pour que la dégustation soit parfaite.