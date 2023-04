Ils réservent mais ne viennent pas : ce restaurant réclame plus de 500 euros

Basé à Saint-Sébastien, dans le Pays basque espagnol, le restaurant étoilé Amelia a réclamé 510 euros à trois personnes qui avaient réservé une table mais ne se sont pas présentés. Saisie par l’un des trois clients, la justice a tranché en faveur du restaurant.

Un rendez-vous non honoré, c’est énervant. Si certains clients annulent à la dernière minute, d’autres ne viennent tout simplement pas et ne donnent pas de nouvelles. Face à ce phénomène auquel sont confrontés plusieurs restaurateurs, Amelia, un restaurant espagnol deux étoiles au guide Michelin situé à Saint-Sébastien, dans le Pays basque espagnol, a décidé de s’attaquer au porte-monnaie de trois personnes ayant réservé une table mais sans se présenter au restaurant.

Amelia a en effet réclamé à ses clients la somme de 510 euros pour dédommagement. «Ce n'était pas du tout un montant abusif, puisque le prix moyen à cette date était de 283 euros», a réagi Xabier de la Maza, directeur du groupe Amelia, précisant que le restaurant accepte «les annulations ou modifications du nombre de convives sans frais jusqu'à 96 heures (4 jours) avant le jour de votre réservation».

Visiblement pas d’accord avec cette sanction, l’un des clients a alors décidé de saisir la justice. Néanmoins, le tribunal a tranché en faveur du restaurant considérant que «la politique de l’établissement est raisonnable et transparente».

En effet, sur son site internet, le groupe Amelia affiche clairement que «toute annulation, modification après le délai de quatre jours ou non-présentation le jour de la réservation sera soumise à des frais de 291 euros par personne».

L’empreinte bancaire, une solution contre le «no-show»

Alors que ce phénomène exaspère les restaurateurs français, certains d’entre eux décident de recourir à l’empreinte bancaire. Concrètement, au moment de la réservation, le client doit renseigner son numéro de carte bleue sur une plate-forme sécurisée.

Cette méthode, autorisée par la loi et en accord avec la CNIL et le RGPD, vise en effet à bloquer une table et le restaurant se réserve le droit de prélever un montant déterminé en cas de rendez-vous non-honoré (no-show).

«L’empreinte bancaire ne permet pas de payer l’addition à l’avance, mais seulement de déposer une assurance au cas où le client ne se montrerait pas : une contrepartie pour avoir gardé une table alors qu’elle aurait pu être occupée par des clients qui ont été refusés par manque de place», peut-on lire sur le site de ZenChef.