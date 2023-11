On a testé Laurent, le nouveau restaurant chic de Paris Society et voici ce qu’on en a pensé

Le célèbre restaurant Laurent, situé à deux pas des Champs-Élysées, fait peau neuve et écrit une nouvelle page de son histoire sous la houlette du groupe Paris Society.

C’est une institution du Paris mondain. Avec sa façade rose et ses lettres dorées, Laurent brille toujours, plus d’un siècle et demi après son ouverture. Ce restaurant, très prisé des grands de ce monde, s’apprête à vivre une nouvelle page de son histoire. Le groupe Paris Society, propriété d’Accor et dirigé par Laurent de Gourcuff, vient de l’ajouter à sa collection d’établissements prestigieux (Girafe, Gigi et la toute récente Abbaye des Vaux-de-Cernay dans les Yvelines).

On y retrouve les fondamentaux qui ont fait le succès du groupe : un lieu d’exception dans un cadre d’exception.

La déco de cet ancien pavillon de chasse de Louis XIV a été confié à Cordeliade Castellane, directrice artistique de Paris Society mais aussi de de Baby Dior et de Dior Maison. Elle fait flotter dans cette maison plus que centenaire un parfum d’élégance. Dans cette grande salle à manger en demi rotonde, les tables arborent des nappes au blanc impeccable et une vaisselle chic. A l’étage se succèdent une série de salons richement décorés. Ils ont chacun leur propre atmosphère et pour les plus chanceux une terrasse avec vue sur la Tour Eiffel.

Le spectacle est bien évidemment aussi dans l’assiette. Le chef étoilé Mathieu Pacaud (également associé) y décline des grands classiques gastronomiques. Pour commencer, cela va des traditionnelles (mais devenues rares) cuisses de grenouilles (38 euros) aux plus simples fricassée de cèpes (38 euros) en passant par la sophistiquée brioche mousseline au caviar (60 euros).

Laurent de Gourcuff et Mathieu Pacaud ©DR

Le chef a également concocté d’audacieuses et délicieuses ravioles de homard avec un discret chutney de mangue ananas (55 euros). Pour le plaisir du service à l’ancienne, il faut commander une pièce de bœuf au poivre du Sarawak (78 euros), la cuisson s’achèvent et la sauce se forme sous nos yeux.

Pour le dessert, inutile de réclamer une carte. C’est généreux et irrésistible chariot qui fait le déplacement avec toute sa collection de pâtisseries alléchantes de la Maison Mathieu Pacaud : Paris-Brest, éclair, entremets chocolat (25 euros)…

Dans le hall d’entrée, on croisera Tony Gomez qui fait lui aussi partie de l’aventure. Mémoire vivante des nuits parisiennes et jamais avare en anecdotes, il entend lui aussi réenchanter cet endroit mythique.

Laurent, 41, avenue Gabriel, Paris 8e.