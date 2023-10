Jungle Palace : on a testé le nouveau restaurant immersif à Paris

Le nouveau restaurant Jungle Palace du groupe Ephemera vient d’ouvrir ses portes à Paris. En plus du dîner, il propose une immersion dans une ambiance de forêt tropicale.

La nature semble avoir repris ses droits dans cette ancienne brasserie chic située près de la Gare de l’Est à Paris (10e). Le groupe Ephemera, déjà à la tête de Under the sea et Stellar, vient d’y ouvrir sa nouvelle adresse où les Parisiens curieux se pressent déjà.

On y est plongé le temps de son dîner dans une ambiance thématique. La flore tropicale s’étend du sol au plafond, un décor savamment conçu par une équipe spécialiste des plateaux de cinéma. Plus qu’une expérience gustative, Jungle Palace veut solliciter l'ensemble des sens. De la vue avec une nature luxuriante, à l'ouïe à l'aide des bruitages dépaysants. C’est par exemple une brume qui s’abat, projetée sur les mûrs à l’aide de vidéo mapping. Après quelques secondes de noir, le tonnerre sonne et une pluie diluvienne se fait entendre avant de laisser place au ciel bleu et au gazouillis des oiseaux.

©Fred Durante

Le palais est aussi sollicité avec une carte efficace. Les cocktails (à partir de 7 euros), servis dans d’étonnants contenants en forme de plantes carnivores, détonnent et attirent le regard. La cuisine puise évidement dans l’exotisme. En entrée, l'alloco, des bananes plaintains frites, se démarquent. On les trempe dans une sauce à la tomate (légèrement) pimentée.

Le ceviche de daurade à la sauce mangue est accompagné de patates douces (19,5 euros). Il y également un tigre qui pleure (20 euros) avec sauce chimichurri. Les desserts (à partir de 8 euros), de coco mango à la brioche perdue en passant par le banoffee, misent sur plaisir de la confort food.

Avant de régler une note tout à fait raisonnable, il faut absolument faire un détour par les WC pour un grand spectacle champignonesque.

Jungle Palace, 12, rue de la Fidélité, Paris 10e