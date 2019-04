IDF : les premiers agents du conseil régional emménagent à Saint-Ouen

Elle avait promis un déménagement «de l’autre côté du périphérique». C'est maintenant chose faite.

Valérie Pécresse, la présidente de la région, et son cabinet vont emménager ce lundi 5 février 2018 dans le nouveau siège du conseil régional, situé dans le quartier des Docks, près de la mairie de Saint-Ouen (93).

Le déménagement s’étalera ensuite sur plusieurs semaines, jusqu’au 22 février. Plus d’un millier d’employés vont ainsi quitter le chic quartier des ministères et la rue Barbet-de-Jouy (7e). Ils poseront leurs cartons dans le premier des deux bâtiments déjà sorti de terre. Le second est prévu pour l’an prochain, ce qui fera une surface totale de 56.815 m2.

«Notre région montre l’exemple, en s’installant dans un quartier populaire de la Seine-Saint-Denis», avait déclaré Valérie Pécresse, il y a un mois, lors de ses vœux. Une promesse de campagne tenue, qui vise surtout à réduire les coûts de fonctionnement du conseil régional.

Car la facture s’élevait auparavant à près de 30 millions d’euros annuels de loyers, pour une dizaine de bâtiments répartis dans toute la capitale. Avec cette nouvelle adresse, les dépenses devraient être divisées de moitié. Mais il faudra encore attendre l’arrivée du prolongement de la ligne 14 jusqu’à Saint-Ouen pour améliorer l’accès au site.