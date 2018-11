Le «Made in France» va avoir sa rue (éphémère) à Paris

Les produits français vont être mis à l’honneur dans le cœur de Paris pendant deux mois.

A compter de ce mardi, et jusqu’au 15 juillet, la rue Vertbois (3e), dans le Marais, va en effet être transformée en «rue du Made in France». Ce sera ainsi l’occasion pour les Parisiens et les touristes de découvrir le savoir-faire d’une centaine d’entreprises hexagonales.

Deux concept stores et cinq boutiques éphémères proposeront des créations dans des domaines variés, allant de la mode jusqu’aux produits de bouche, en passant par le design.

L’inauguration de l’événement doit avoir lieu cette après-midi, à 17h, en présence du «chantre du Made in France», Arnaud Montebourg.