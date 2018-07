Bal du 13 juillet : 5 lieux pour faire la fête à Paris et en Ile-de-France

Tradition oblige, les célébrations de la fête nationale seront précédées par des bals organisés par les casernes de pompiers ou d'autres lieux. Voici une sélection des cinq meilleurs endroits pour se déhancher vendredi 13 juillet.

Le bal pop’ bon esprit du Point Ephémère

Situé dans le 10e arrondissement de Paris, le Point Ephémère organise son bal populaire sur les berges du canal Saint-Martin. Pour cette occasion, une piste de danse géante sera installée sur les quais pour les fêtards, qui pourront venir gratuitement, de 18h à 3h, se trémousser au rythme des DJs présents et du limbo de type tropicalo-disco. Un barbecue et un bar, géants eux aussi, seront disponibles pour se sustenter.

Le grand bal du Bizz’Art

Adeptes de sonorités funk, soul et R&B, le bal du Bizz'Art promet d’être la soirée «la plus funky de Paris» de 21h à 5h. Au programme, des reprises de tubes d'Aretha Franklin ou de Michael Jackson par la belle et talentueuse Naya, suivi d'un mix jusqu'au bout de la nuit du DJ Jean-Philippe. Le champagne coulera à flots pour célébrer la fête nationale dans ce lieu situé au 167, quai de Valmy à Paris. L’entrée du club sera gratuite.

RFM Night fever à levallois-perret (92)

La commune des Hauts-de-Seine consacre sa soirée à West Side Story - film adapté de la célèbre comédie musicale sorti sur les écrans en 1962 -, laquelle sera orchestrée par RFM et l'animateur, Pat Angeli. Les plus grands titres comme «America» ou «Tonight» résonneront dès 20h sur les berges de Seine. A partir de 23h, le ciel s'illuminera d'un feu d'artifice visible depuis les berges de Seine, qui viendra clôturer un événement digne des plus grands shows de Broadway.

le palazzo dizzco du palais de la porte dorée

Le collectif anglais de DJs, Sofrito, sera accompagné de Norsicaa, producteur et label manager de Soundway Records, et de la fanfare BKB, pour le bal disco du Palais de la Porte Dorée, dans le 12e arrondissement de la capitale. L'occasion de danser sur un mélange de sonorités des années 1970 et de sons actuels. Kompa, kadans, soca, soukous, merengue, biguine, calypso, reggae, mambo, samba, salsa... il fera très chaud dans l'est parisien.

La folie des années 1980 au bourget (93)

Ils se retrouveront sur la place du marché du Bourget dès 20h45. Cookie Dingler, auteur de «Femme libérée», Jean-Pierre Mader et son inoubliable «Macumba», William du groupe «Début de Soirée» ainsi que Philippe Delage, reprendront, devant une foule de fans, leurs plus grands tubes des années 1980. Un concert gratuit qui sera suivi d'un feu d'artifice au stade municipal.