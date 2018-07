Défilé du 14 juillet : le selfie des ministres façon «sortie scolaire» amuse

En début de semaine, le lundi 9 juillet, les internautes avaient raillé le selfie des ministres effectué à l'occasion du discours d'Emmanuel Macron à Versailles. Les membres du gouvernement ont récidivé ce samedi 14 juillet. Une photo de nouveau publiée sur le compte Twitter de Marlène Schiappa.

Ils ont remis ça. Quelques jours après Versailles, des ministres et secrétaires d'État d'En Marche ont ressorti la boîte à selfie. « Patriotisme, bonheur et fierté en attendant le défilé du 14 juillet » a légendé la benjamine du gouvernement.

Sur le cliché, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est entouré de la Garde des Sceaux Nicole Belloubet, et des secrétaires d'État Brune Poirson (transition écologique et solidaire), Sophie Cluzel (personnes handicapées), Delphine Gény-Stephann (Économie et Finances) et Marlène Schiappa (égalité femmes-hommes).

Les 6eme B remettent ça — Selim. (@MamouHamoudi) 14 juillet 2018

Les récidivistes

Les internautes ne se sont donc pas privés de commenter la publication. Selon certains d'entre eux, le selfie des ministres fait penser à une classe de collégiens en sortie scolaire.

Les membres d'En Marche n'en sont pas à leur coup d'essai. En mai 2017, le président Macron avait réalisé un selfie en se mettant au premier plan avec toute l'équipe de son parti en fond. Une photo détournée par les internautes.