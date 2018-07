Un collectif réclame la Légion d'honneur pour Maëlys, victime de Nordahl Lelandais

Un membre du collectif agissant pour la mémoire de Maëlys a lancé une pétition pour que la petite fille reçoive à titre posthume la Légion d'honneur.

Ce groupe de soutien, qui s'est fédéré autour des parents de l’enfant, a lancé une pétition sur le site change.org, adressée à Emmanuel Macron, pour que Maëlys de Araujo soit décorée de la Légion d'honneur.

«C'est une petite héroïne ! »

«Maëlys a épargné beaucoup de vies d'enfants, d'adolescents, et d'adultes et ça aurait pu concerner votre famille», explique l'instigateur de la démarche. «Elle n'avait que 8 ans et demi lors du drame et elle l'a payé de sa vie. C'est une petite héroïne à qui nous devons beaucoup!!!». Il est ajouté, sur la pétition, que «c'est grâce à sa force de petite fille que cet individu a été identifié et qu'il ne fera plus de mal à personne!!!».

Malheureusement, la requête a peu de chances d’aboutir, car pour obtenir la Légion d'honneur, il est exigé d'avoir eu au moins vingt années de services publics ou d'activités professionnelles. Des exceptions peuvent être prévues, comme par exemple l'obtention d'une médaille olympique ou d'un titre de champion du monde, ce qui sera le cas des 23 joueurs de l'équipe de France qui ont remporté le trophée dimanche 15 juillet, ou encore pour les militaires blessés en opérations extérieurs.