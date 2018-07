Vidéo : Alexandre Benalla avait aussi violenté une jeune femme

Voilà qui ne devrait pas arranger son cas. Une nouvelle vidéo filmée le 1er mai place de la Contrescarpe à Paris montre Alexandre Benalla, collaborateur de l'Elysée au coeur de la polémique, violenter une manifestante.

Sur les images, diffusées sur Twitter et repérées par le HuffPost, on distingue nettement Benalla, reconnaissable grâce au casque de policier et aux vêtements qu'il porte, tenir de façon brutale une jeune femme avec un autre homme. Alors que ce dernier semble relativement calme, ce n'est pas tout à fait le cas d'Alexandre Benalla qui apparaît surexcité. Il secoue sans retenue la manifestante, lui ordonne de s'asseoir, avant de la balayer et de la mettre au sol.

1er mai, à la place de la Contrescarpe. Dommage qu'on ne parle pas aussi de cette jeune femme qui s'est fait violenter, elle aussi, par Alexandre Benalla avant que ce dernier s'en prenne à son ami. #AffaireBenalla #MyFirstTweet pic.twitter.com/IZpon8MnkD — Sonia B-C (@scarletpolyglot) 19 juillet 2018

La suite montre la même scène que la première vidéo exhumée mercredi par Le Monde : Alexandre Benalla est en train de frapper plusieurs fois un manifestant à terre qui le supplie d’arrêter sous les yeux des forces de l’ordre.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour «violences par personne chargée d'une mission de service public», «usurpation de fonctions» et «usurpation de signes réservés à l'autorité publique».