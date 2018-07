Eclipse de lune : à quelle heure peut-on observer le phénomène ?

L'éclipse de lune est prévue vendredi soir. Et ce sera la plus longue du 21ème siècle.

La lune va rencontrer l'ombre de la Terre, avant d'en sortir progressivement, voila toute la définition de l'éclipse lunaire. En France, le phénomène complet, y compris la pénombre, imperceptible à l'oeil nu, débutera à 19 h 14. Mais c'est à 20 h 24, que le spectacle commencera réellement. Quant au moment le plus captivant de l'éclipse, lorsque la lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, comme le rapporte Europe 1, il débutera à 21 h 30 et prendra fin à 23 h 13.

Selon la ville, la phase de «totalité» peut différer de quelques minutes. Ainsi, elle sera visible à 21 h 32 à Lille, à 21 h40 au Havre, à 21 h 42 à Rennes, à 21 h 55 à Brest ou encore dès 21 h 30 à Paris. Par la suite, la lune sera suffisamment en hauteur dans le ciel pour qu'on puisse voir sa sortie de l'ombre de la Terre prévue jusqu'à 1 h 28.

En renseignant la ville dans laquelle vous vous trouverez ce soir, ce site propose des heures de visibilité précises. Il est cependant important de noter que le début et la fin du phénomène seront moins spectaculaires. En effet, la lune, encore exposée aux rayons du soleil, conserve sa teinte grisâtre.

Les pays qui en profitent le plus

L'éclipse ne pourra être observée, partiellement ou totalement, que dans une moitié du monde. Elle sera visible depuis l'Afrique, l'Asie, l'Australie mais pas depuis l'Amérique du Nord et l'Amérique Centrale.

Les mieux placés pour profiter pleinement du spectacle ? L'est de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. C'est donc à La Réunion que les Français verront le mieux le phénomène. Dans l'Hexagone, la Corse et la Côte d'Azur bénéficieront de la meilleure vision.

Faut-il un équipement ?

Le spectacle pourra se découvrir à l'oeil nu, sans aucun danger, contrairement aux éclipses solaires. Cependant, équipés de jumelles, lunettes et télescopes, vous pourrez encore plus en profiter.