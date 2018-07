Incident électrique à Montparnasse : l'électricité sera rétablie jeudi

Aucun train ne circulait vendredi depuis la fin de matinée en gare Montparnasse à Paris en raison d'un incendie sur un poste électrique, un coup dur pour les voyageurs en plein chassé-croisé. La situation devrait être fortement perturbée ce samedi également, et l'électricité ne sera rétablie que jeudi.

La SNCF espère pouvoir assurer 60 à 70% des 180 TGV, a déclaré vendredi le directeur général de SNCF Transilien Alain Krakovitch, tout en précisant que la compagnie ferroviaire ne «pourra pas» assurer un trafic normal. Voici la liste des 60 trains annulés ce samedi 28 juillet.

Compte tenu qu'EDF n'a pas pu assurer la réalimentation de la gare Montparnasse, notre capacité de circulations reste réduite le 28 juillet et @SNCF se voit dans l'obligation d'annuler une partie des trains.



Conformément à ce qui a été annoncé, 70% des trains prévus circuleront. pic.twitter.com/WoGoj5KR4E — SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

«C'est la conséquence d'un dérangement dans un poste RTE vers Versailles. Nos équipes techniques sont en cours d'intervention», avait précisé la SNCF sur Twitter. Au-delà de trois heures de retard, tous les billets seront remboursés.

A cause d'un incendie sur un poste électrique appartenant à RTE, toutes les circulations au départ et à l'arrivée de Paris Montparnasse sont interrompues. — SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

Cette interruption intervient au pire moment pour la SNCF, et pour les usagers, en plein chassé-croisé des vacanciers entre juillettistes et aoûtiens. L'entreprise ferroviaire incite d'ailleurs ses usagers à reporter leur voyage, dans la mesure du possible.

Suite à l'incendie d'un transformateur externe à SNCF, les plans de transport en gare Montparnasse sont modifiés : le nombre de trains sera réduit et d'importants retards sont à prévoir. @SNCF invite ses voyageurs à reporter dans la mesure du possible leurs voyages. — SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

L'incendie d'Issy-les-Moulineaux en cause

L’incendie s’est déclenché en fin de matinée, sur un poste électrique de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE). La société a publié un communiqué relatant que l’incendie s’est déclenché «dans une galerie souterraine 63.000 volts dans le poste électrique d’Harcourt.

#incendie dans un poste électrique à Issy-les-Moulineaux ayant des répercussions sur l'alimentation #électrique de la gare #Montparnasse. Nos équipes mobilisées avec @SNCF et les pompiers. pic.twitter.com/KmGnEInbMf — RTE (@rte_france) 27 juillet 2018

D'impressionnantes volutes de fumée noire se dégageaient d'un poste électrique situé a proximité des voies ferrées, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Ça brule en bas de la tour @AccorHotels_FR dans les installations EDF pic.twitter.com/dgjHUjaUsq — Tomiiks (@Tomiiks) 27 juillet 2018

Selon les informations du journal Le Parisien, le feu a été circonscrit par les pompiers à 12h30, et 2.500 personnes ont été évacuées.

La SNCF va également activer un plan «gare bloquée» afin de faire partir et arriver des trains en gare de Paris-Austerlitz, a-t-il ajouté.

«L'enjeu des prochaines heures c'est de pouvoir répartir les trains qui seront au départ, entre Austerlitz qui est une gare de délestage et la gare Montparnasse, car une partie des trains pourra quand même partir de Montparnasse», a détaillé le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat, à l'AFP.

La SNCF travaille aussi avec le gestionnaire du réseau de transport haute tension à un autre plan d'alimentation électrique plus durable à Vanves afin de ramener le trafic à la normale mais elle ne saura si cela fonctionne que dans la soirée, a dit M. Jeantet.

RTE a expliqué que «l'incendie est à l'origine de coupures d'électricité à Issy-les-Moulineaux, Vanves, Malakoff et à la gare Montparnasse qui est actuellement à l'arrêt», selon son communiqué.

Exaspération

Sur les lieux de l'incendie à Issy-les-Moulineaux, le sinistre est circonscrit et les personnes évacuées commencent à réintégrer les bâtiments, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'incendie a eu lieu au pied de l'hôtel Accor d'Issy, non loin des locaux de Microsoft en bord de Seine. Plusieurs dizaines de véhicules de pompiers sont encore sur place en milieu d'après-midi.

Sur le panneau d'affichage des trains grandes lignes de la gare Montparnasse, les trains sont annoncés avec plus de trois heures de retard.

Plusieurs centaines de voyageurs attendent assis par terre, sur les escaliers, aux alentours de la gare.

«Nous vous invitons à reporter votre voyage», résonne dans le hall de la gare Montparnasse. Les voyageurs soufflent d'exaspération.

Sarah Galauziaux, étudiante de 22 ans, attend assise par terre contre une cabine photos. Elle partait en vacances chez ses parents à Quimper : «Ça me saoule, c'est pas la première fois que ça m'arrive gare Montparnasse en plus», s'énerve-t-elle. «Je vais rentrer chez moi, et prendre le train demain. Heureusement, je suis en vacances, je n'ai pas d'impératif», tempère-t-elle.

L'an dernier, déjà à la gare Montparnasse, le trafic avait été paralysé ce même week-end de chassé-croisé en raison d'une panne de signalisation. Après trois jours de grandes perturbations et des dizaines de milliers de passagers affectés, le réseau vieillissant avait été pointé du doigt.

En décembre 2017, en plein dimanche après-midi, c'est un bug informatique sur un poste d'aiguillage qui avait laissé des milliers de voyageurs sans transport à Montparnasse.

En mai 2016, une double panne avait fortement perturbé le trafic dans cette même gare.