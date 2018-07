Vidéo : une femme frappée à Paris pour avoir répondu à un homme qui la harcelait

La vidéo affiche des milliers de vues. Sur cette bande de surveillance tournée par un bar, situé sur le boulevard de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris, on constate la violence de l'agression dont a été victime une jeune femme mardi.

Vêtue en rouge sur l'image, cette dernière se fait giflée par un homme dans la rue après lui avoir répondu alors qu'il la harcelait.

La jeune fille, qui n'a pas réalisé dans un premier temps ce qu'elle avait vécue, a tenu à témoigner sur Facebook, mercredi 25 juillet, au lendemain de sa mésaventure. C'est d'ailleurs elle qui a choisi d'accompagner son témoignage de la vidéo que lui a donnée spontanément le bar près duquel s'est produit l'incident.

«Des bruits/commentaires/sifflements/coup de langue sales»

Elle raconte :

«Hier soir, alors que je rentrais chez moi, vers le Boulevard de la Villette dans le 19ème arrondissement à Paris, j'ai croisé un homme. Il s'est permis de m'adresser des bruits/commentaires/sifflements/coup de langue sales, de manière humiliante et provocante à mon passage. Pas de chance, c'était pas le premier de la journée et j'étais fatiguée. J'ai donc lâché un "ta gueule" en traçant ma route. Car je ne tolère pas ce genre de comportement. Je ne peux pas me taire et nous ne devons plus nous taire.»

L'homme visiblement furieux de la réaction de la jeune femme la suit et lui jette un cendrier dessus. Puis il la frappe violemment au niveau du visage.

«Le harcèlement c'est au quotidien. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, qui se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en offusque, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement CESSE», conclut la victime.

Elle a également précisé avoir porté plainte.