Bagarre Booba – Kaaris : le groupe Aéroports de Paris porte plainte

Après la bagarre violente déclenchée par les deux rappeurs Booba et Kaaris à l’aéroport d’Orly mercredi 1er août, le groupe Aéroports de Paris (ADP) a porté plainte contre onze individus.

Cette altercation de plus de 15 minutes a eu lieu dans un magasin duty-free et a eu des conséquences directes sur le groupe, s'était justifié le groupe auprès du Parisien.

Le Hall 1 du terminal ouest de l’aéroport parisien a été complètement fermé durant plusieurs heures et sept vols ont également été retardés, sans parler des passagers choqués par la violence des coups portés.

Les enquêteurs analysent les images

Les enquêteurs se concentrent, de leur côté, sur l’exploitation des images de caméras de surveillance et les nombreuses vidéos amateurs de cette bagarre géante, et le parquet de Créteil a ouvert une enquête préliminaire pour «violences en réunion». Sur Twitter, plusieurs témoins n'ont en effet pas hésité à relayer les images de la scène, attestant du chaos semé par Booba, Kaaris et leurs amis.

Au total, 14 personnes ont été interpellées mercredi après-midi. Les deux artistes sont pour l’instant toujours en garde à vue, et chaque camp accuse l’autre d’être à l’origine du pugilat.