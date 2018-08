La Seyne-sur-mer : une fusillade fait un mort et plusieurs blessés, le maire lance un appel au Premier ministre

Le maire de la Seyne-sur-Mer, commune située dans le Var, a lancé un appel au gouvernement pour obtenir davantage de moyens policiers après une nouvelle fusillade mortelle survenue dans la nuit de vendredi à samedi.

«Les semaines se suivent et, hélas, se ressemblent à la Seyne-sur-Mer», se désole Marc Vuillemot, le maire socialiste de la ville, dans une lettre adressée au Premier ministre Édouard Philippe.

Et pour cause, la dernière fusillade qui a éclaté en plein centre-ville a fait un mort et plusieurs blessés par balles, précise l'élu. Selon Var Matin, ce sont des tirs en rafales de kalachnikov qui ont coûté la vie à la victime autour de 00h30, alors qu'elle se trouvait dans un véhicule.

Un homme tué par des tirs de kalachnikov en plein centre-ville de La Seyne https://t.co/uv9Z7ZWeCx pic.twitter.com/uavy6ASaZf — Var-matin (@Var_Matin) 4 août 2018

Or le nombre de décès liés au banditisme et à des réglements de compte a explosé ces derniers mois dans la région marseillaise. On en compte 14 en 2018 pour l'heure, chiffre auquel pourrait s'ajouter le meurtre survenu vendredi soir, selon les résultats de l'enquête.

«Des moyens pour la police, la justice et la prévention»

«Cela ne peut plus durer !», a lancé, désespéré, Marc Vuillemot. «Je comprends l'inquiétude de mes concitoyens et je partage leur colère», a-t-il réagi dans un communiqué dans lequel il prévient avoir envoyé un nouveau courrier au chef du gouvernement pour demander «des moyens pour la police et la justice» ainsi que pour «la prévention».

L'édile avait déjà lancé un appel au Premier ministre fin juin, en vain. «Mon aigreur va bien sûr à l'endroit des initiateurs des trafics et des auteurs des coups de feu d'avertissements, de représailles ou de règlements de comptes. Mais mon exaspération vise aussi la puissance publique de l'État que j'alerte en vain depuis des mois», a-t-il amèrement dénoncé sur son blog.