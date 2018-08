Orages : une dizaine de trains bloqués en Normandie et à Paris-Saint-Lazare

Une dizaine de trains étaient bloqués mardi soir dans les gares de Caen, Lisieux et Paris Saint-Lazare en raison de chute d'arbres sur les voies provoqués par les orages, a indiqué la SNCF.

«Des arbres sont tombés sur les voies provoquant des défauts d'alimentation entre Lisieux et Bernay (Calvados)», a indiqué à l'AFP la SNCF Normandie. Deux lignes sont touchées : Rouen-Paris et Paris-Caen-Cherbourg.

Une dizaine de trains sont retenus dans les gares de Caen, Lisieux et Paris Saint-Lazare. Une intervention est en cours pour dégager les voies, en attendant les voyageurs sont ravitaillés en eau et nourriture, a précisé la SNCF.

«Nous sommes bloqués à Lisieux depuis plus d'une heure. Le train devait arriver à Paris à 21h11», a déclaré Karim Menasria, un vacancier parti pour Deauville. «On nous a donné des sandwichs, on ne sait pas quand on va repartir. Il y a des gens assis par terre, dans cette petite gare», a-t-il ajouté excédé.