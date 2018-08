Notre-Dame de Paris : l’eau des bénitiers a-t-elle été empoisonnée ?

Le mystère plane sur les bénitiers de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des visiteurs du monument du centre de la capitale ont présenté d'étranges symptômes après s'être signés avec de l'eau bénite.

Ils ont affirmé avoir ressenti des «picotements au visage», comme le rapporte Le Parisien, mais aussi des «maux de tête». Ils s'en sont alors plaints auprès de responsables de la cathédrale, lesquels ont prévenu les autorités.

Mais les policiers dépêchés sur place pour faire des constatations n'ont trouvé aucun élément alarmant. Du moins, rien de suffisant pour ouvrir une enquête. Seule mesure prise par la cathédrale : le nettoyage à la javel des vasques contenant l'eau des bénitiers, avant de la remplacer.

Ariel Weil, le maire socialiste du 4e arrondissement de Paris a déclaré qu'il réagirait avec fermeté à cet incident s'il était prouvé qu'il s'agissait bien d'une «profanation». Dans ce cas, «on s’emparera du sujet avec la plus grande gravité et on ira jusqu’au bout de cette affaire», a prévenu l'élu.