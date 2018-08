Loiret : aussitôt sorti de prison, il est arrêté pour viols et violences envers son ex-compagne

Dans le Loiret, à Montargis, un quarantenaire qui venait d'être libéré le 10 août vient d'être à nouveau arrêté.

Après 19 mois de prison pour des violences sur sa compagne, l'homme était en liberté conditionnelle et ne pouvait donc se rendre au domicile de cette dernière.

Or, selon France Bleu Orléans, l'individu s'y est présenté le 13 août dernier et s'est immédiatement montré violent envers ses deux enfants, âgés de 9 et 6 ans, mais également à l'encontre de leur mère, à qui il a de nouveau imposé des relations sexuelles contre son gré.

Le calvaire s'est répété durant cinq interminables journées, jusqu'à ce qu'une assistante sociale y mette fin en allant rendre visite à la famille.

D'après France Bleu, le récidiviste - déjà condamné à 20 occurrences - a été déféré devant le parquet d'Orléans ce dimanche 19 août, pour être mis en examen pour viols et violences aggravées.

Il a été immédiatement écroué.