Nicolas Hulot quitte le gouvernement

Le ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé ce mardi sur France Inter qu’il quittait ses fonctions au sein du gouvernement Macron.

«Je vais prendre la décision pour la première fois la plus difficile de ma vie», a déclaré, ému, le ministre sur la radio. «Je ne veux plus me mentir, je ne veux pas donner l’illusion que ma présence au gouvernement signifie qu’on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Donc je prends la décision de quitter le gouvernement».

Nicolas Hulot s’était donné l’été de réflexion sur un éventuel départ, il a tranché ce mardi matin. «Est-ce que nous avons commencé à réduire l’utilisation des pesticides ? La réponse est non». Le ministre a énoncé la liste des changements écologiques, dont le nucléaire, auxquels il tenait et qui n’ont toujours pas été réglés ou abordés par le gouvernement.

Macron et Philippe pas au courant

Emmanuel Macron et Edouard Philippe n’étaient pas au courant de sa décision a-t-il précisé. Sa démission arrive au lendemain d’un accord entre le Président de la République et les chasseurs sur le prix du permis de chasse.

L’ancien membre du gouvernement a également admis qu’il n’avait «peut-être pas» les épaules pour ce poste mais a conclu qu’il ne regrettait «pas une seconde». Il avait fait son entrée au gouvernement le 17 mai 2017.