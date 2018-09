Bagarre à Orly : un an de prison avec sursis requis contre Booba et Kaaris

Plus d'un mois après leur violente bagarre à l'aéroport d'Orly, Booba, Kaaris, ainsi que leur clan respectif ont rendez-vous avec la justice ce jeudi 6 septembre. Et les deux rappeurs risquent gros.

Jeudi soir, le procureur a requis un an d'emprisonnement avec sursis contre Booba et Kaaris, et réclamé des peines allant jusqu'à huit mois d'emprisonnement ferme pour les membres de leurs clans respectifs.

Poursuivis pour violences aggravées et vols en réunion, les deux artistes risquent d'écoper d'une peine de 10 ans de prison. En plus de cette peine, l'ensemble des individus qui ont pris part à cette rixe pourrait être condamné à indemniser les victimes collatérales, dont Aéroports de Paris, Air France, et la boutique de duty-free. Le montant total est estimé à 62.500 euros minimum.

Pour rappel, la bagarre en question a eu lieu le 1er août dernier, dans les salles d'embarquement du Hall 1 de l'aéroport d'Orly. Les deux frères ennemis du rap français étaient sur le point de monter dans le même avion en direction de Barcelone, pour y donner des concerts. Ils ont passé trois semaines en détention provisoire, avant d'être libérés en appel fin août, contre une caution de 30.000 euros.