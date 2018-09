Squeezie s'excuse pour «la chasse aux sorcières» déclenchée par son #BalanceTonYoutubeur

Le jeune youtoubeur Squeezie s'est excusé d'avoir provoqué un «malentendu général» dans sa dernière vidéo, publiée mercredi 5 septembre.

Le youtubeur a tenu à revenir sur la polémique qu'il a déclenchée avec le hastag #BalanceTonYoutubeur. Et il s'est plus particulièrement excusé pour «l'immense diffmation que certains youtubeurs ont subie à cause de moi».

Pour rappel, Squeezie avait tweeté que certains youtubeurs profitaient de la vulnérabilité de leurs fans pour obtenir des rapports sexuels.

Les YouTubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu’ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit



La vérité finit toujours par éclater — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Je ne vais pas porter d’accusations précipitées mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez.



Je voulais dans un 1er temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter.



Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps... — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

S'il ne regrette pas ces deux messages, il déplore que la colère des internautes se soit dirigée vers des personnalités du web innocentes. « En ne donnant aucun nom pour des raisons légales, j'ai créé un malentendu général», a-t-il déclaré. Et ajoutant que «c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières. J'ai ma part de responsabilité là-dedans.»