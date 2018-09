Paris : vers la création d'un permis pour les trottinettes électriques ?

De plus en plus présentes à Paris, les trottinettes électriques en libre-service doivent désormais trouver leur place dans l’espace public.

Face à l’arrivée d’un troisième opérateur de trottinettes électriques en libre-service dans la capitale, Christophe Najdovski, l’adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, a annoncé ce dimanche 9 septembre sur France Info qu’il souhaitait l’instauration d’une «réglementation nationale pour définir la catégorie de ces véhicules».

Pour l’élu, il s’agit de «réguler ces déplacements», alors que ce nouveau mode de transport est en pleine expansion et cohabite désormais avec les piétons. «Nous demandons au gouvernement et à l’Etat qu’il puisse y avoir un permis accordé par les collectivités, une sorte de licence», a-t-il ainsi demandé.

Pour lui, l’objectif est d’intégrer ces engins – dont certains peuvent aller jusqu’à 40 km/h – aux flux piétons et routiers. Sauf que selon la réglementation actuelle, les trottinettes ne peuvent rouler à plus de 6 km/h sur les trottoirs et sont interdites sur la route.

En attendant une nécessaire législation, l’élu propose donc aux trois opérateurs, Lime, Bird et Bolt, d’adhérer à la charte de bonne conduite, déjà signée en juin par les opérateurs de scooters électriques et vélos en libre-service.