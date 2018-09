Paris : Geoffroy Boulard, le maire du 17e, se mobilise pour lutter contre les rats

De retour d’un voyage outre-Atlantique, Geoffroy Boulard, le maire LR du 17e, a présenté ce lundi 10 septembre ses préconisations pour accélérer la lutte contre les rats, à Paris.

Il s’est inspiré de ce qui se fait à New York et a sélectionné les meilleures idées, après s’être entretenu avec les maires de Manhattan et de Brooklyn, également concernés par la prolifération de ces rongeurs.

L’élu a ainsi retenu trois procédés : la «généralisation de la glace carbonique», à asperger directement sur les terriers, un maillage plus précis des zones déjà touchées ou à traiter, ainsi que l’installation de «poubelles solaires innovantes totalement hermétiques».

Dans le 17e, où il officie, une brigade citoyenne composée de bénévoles formés complètera les dispositifs municipaux de la ville de Paris, afin de réaliser un piégeage sélectif au cas par cas.

A l'échelle de tous les arrondissement, l’élu préconise surtout la création d’un service municipal dédié, qui serait doté de moyens significatifs et qui pourrait tenir informés en temps réel les habitants sur les opérations en cours, via la mise à disposition en open-data de toutes ces informations.