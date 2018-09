Un professeur invente la «règle Mbappé» pour enseigner l'orthographe à ses élèves

Kylian Mbappé a fait rêver les enfants cet été et peut-être grâce à lui, ces derniers excelleront en orthographe. Le nom de l'attaquant des Bleus est utilisé par un professeur du Val-d'Oise pour enseigner l'orthographe à ses élèves.

Pour se souvenir que devant les lettres «b», «p» et «m», on écrit un «m» et non un «n» - un professeur de français a décidé d'utiliser le nom de famille du joueur du PSG - Mbappé - édictant ainsi cette règle : «J'écris M au lien de N devant m, b, p (Mbappé).»

Une photo de cette nouvelle et peu conventionnelle règle d'orthographe a été publiée ce week-end sur les réseaux sociaux. Et, sans attendre, elle a remporté un franc succès auprès des fans de Kylian Mbappé.