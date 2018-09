Monoprix ouvre sa boutique virtuelle sur Amazon Prime Now

L'alliance entre l'entreprise française et le géant américain se concrétise : dès ce mercredi 12 septembre, les clients parisiens du service Amazon Prime Now pourront commander des produits commercialisés par Monoprix et les recevoir à domicile.

En tout, ce sont plus de 6.000 références, dont 1.500 des marques propres Monoprix, Monoprix Gourmet, et Monoprix bio, qui seront désormais disponibles sur le site et l'application Amazon Prime Now. Parmi ces produits comptent notamment des produits frais, tels que des fruits et des légumes, mais aussi la charcuterie et le fromage.

Les produits seront ensuite livrés au bout de deux heures, par des coursiers. Pour l'instant, ce service n'est disponible qu'à Paris et dans vingt-cinq villes de la petite couronne. Il sera étendu au fur et à mesure.

«Nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier les utilisateurs d'Amazon Prime Now de l'offre alimentaire de Monoprix dans un temps de livraison express», a déclaré Régis Schultz, président de Monoprix, dans un communiqué. «Avec ce partenariat, Monoprix dispose du dispositif le plus complet de livraison alimentaire dans Paris», a-t-il ajouté.

Cette alliance, annoncée à la fin du mois de mars dernier, est sans précédent dans l'univers de la grande distribution française. Elle permettra notamment à Monoprix d'accélérer son service de livraison à domicile, que d'autres enseignes proposent déjà dans l'Hexagone.