RATP : du nouveau sur la ligne 13 pour améliorer le confort des voyageurs

Plusieurs mesures complémentaires destinées à changer le ressenti des voyageurs de la ligne 13 ont été dévoilées ce mercredi 12 septembre.

A l’occasion d’une visite au poste de commandement de la ligne 13, Valérie Pécresse, la présidente d’IDF Mobilités et de la région et Catherine Gouillard, la présidente de la RATP, ont annoncé de nouvelles mesures concernant la ligne la plus chargée du réseau aux heures de pointes (650 000 voyageurs quotidiens).

Ces nombreux changements, plus ou moins importants, viseront, selon l’élue, à «répondre rapidement aux attentes des voyageurs». Parmi eux, certains amélioreront concrètement le confort des voyageurs, avec le retrait des strapontins dans les rames pour faciliter les accès, le déploiement d’agents supplémentaires en heure de pointe pour gérer les flux et le renforcement des équipes dédiées à la propreté.

Dans le même temps, la ligne de bus 528, desservant le nouveau TGI, sera renforcée. L’information voyageur va également être améliorée, avec la mise en avant d’itinéraires alternatifs en cas de problème et la refonte des messages sonores et visuels. Enfin, de nouveaux services seront aussi proposés, avec l’expérimentation de points de recharge pour téléphone ou la création d’espaces d’accueil innovants.