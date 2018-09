Paris : la 4e édition de la Journée sans voiture aura lieu dimanche 16 septembre

Les mobilités alternatives seront à l’honneur, lors de cette 4e édition de la Journée sans voiture à Paris, qui aura lieu ce dimanche.

De 11h à 18h, la capitale – périphérique non compris – sera en effet réservée aux piétons, aux cyclistes, aux amateurs de gyropodes ou encore de trottinettes, et tout autre moyen de transport non motorisé.

Et «aucune dérogation, hors véhicules d’urgence, ne sera acceptée», a précisé la municipalité. Les contrevenants s’exposent en effet à une amende de 35 euros (22 euros si payée dans les trois jours, et 75 en cas de majoration).

Seuls les transports en commun et les taxis seront autorisés à circuler, à 20 km/h dans les quatre premiers arrondissements et à 30 km/h dans le reste de Paris. La circulation sera également interdite dans les Bois de Boulogne (16e) et de Vincennes (12e).

Dimanche, c'est la #JournéeSansVoiture ET les Journées Européennes du Patrimoine. L'occasion de (re)découvrir à vélo ou pied tous les trésors qui font le charme de #Paris. #JEP2018 #patrimoine

Cette journée dédiée aux piétons sera rythmée par une dizaine d’animations. Parmi elles, une balade patrimoine aux portes du 20e, une initiation aux arts du cirque place du Châtelet (1er), un pique-nique géant aux Invalides (7e), un salon de la glisse urbaine au Trocadéro (16e), avec le départ du Paris Rollers Marathon, ou encore une bourse aux vélos sur le parvis de la mairie du 11e.