les Salons Access Masters et Access MBA s’ouvrent vendredi

Les directeurs d’admission des meilleurs programmes de Masters, MBA et Executive MBA français et internationaux seront réunis vendredi 21 et samedi 22 septembre à l’occasion des salons Access Masters et Access MBA organisés par Advent Group.

Les deux événements, organisés au Hilton Cnit la Défense pour le salon Access Masters et au Méridien Etoile pour le salon Access MBA, permettent aux étudiants et professionnels de rencontrer de façon privilégiée les meilleures universités et écoles de commerce d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. Parmi elles : HEC Paris, Insead, ESCP Europe, Essec, Edhec, Polytechnique, EM Lyon, University of Cambridge, IE Business School, Ecole des ponts, IESE Business School, HULT, SDA Bocconi…

Des programmes adaptés

«Chaque année, nous travaillons à améliorer l’expérience des écoles et des candidats», confie Christophe Coutat, fondateur et directeur général du groupe Advent. Les rencontres individuelles de vingt minutes proposées donnent l’opportunité aux participants de trouver un programme MBA ou master parfaitement adapté à leurs attentes. Avant les deux événements, les profils des candidats sont soigneusement étudiés, puis un rapprochement avec les écoles pouvant leur correspondre est effectué. Sur place, les participants auront l’occasion de postuler à deux millions de bourses d’études ou encore de bénéficier d’une séance de consulting gratuite. Ils pourront en outre participer à des tables rondes et conférences détaillant les programmes de chacun.

Inscription et programme complet des deux événements sur accessmba.com et accessmasterstour.com.