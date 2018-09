Pôle emploi propose aux chômeurs de s'expatrier en République tchèque

Un partenariat a été mis en place entre l'Ambassade de France et Pôle emploi pour inciter des chômeurs français à trouver du travail en République tchèque.

Le pays d'Europe centrale offrirait 250.000 postes vacants. «150 offres d'emploi sont ouvertes aux Français chaque jour», explique l'attaché de l'ambassade à RTL. Pour postuler, s'il n'est pas nécessaire de parler tchèque, l'anglais est en revanche «presque indispensable».

Côté rémunération, elle s'élève à 1.500 euros brut par mois en moyenne. Selon le représentant du pays, «ça paraît peu mais la vie est 40% moins chère qu'en France». Les profils recherchés sont principalement ceux de personnes qualifiées. Le marketing, l'ingénierie, les services clients, la comptabilité... sont des secteurs qui recrutent.

plUS D'OFFRES NON POURVUES QUE DE CHÔMEURS

Le pays au dix millions d'habitants possède un autre atout : son taux de chômage. Parmi les plus bas d'Euope, il était évalué à 3,2% de la population active en avril 2017, selon l'Office du travail de Prague. La France, quant elle, culminait à 8,6% au quatrième trimestre 2017. La République thèque dispose de plus d'offres non pourvues que de chômeurs sur le marché.

Pour les personnes qui se laisseraient tenter par l'aventure, Pôle emploi offre une aide financière de 750 euros pour aider les Français à s'installer ou encore à prendre des cours de tchèque.