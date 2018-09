Une chasse au trésor à la Monnaie de Paris, pour fêter les 90 ans de Mickey

A l'occasion des 90 ans de la plus célèbre des souris, la Monnaie de Paris organise – en partenariat avec Disney – une grande chasse au trésor.

Le week-end prochain, petits et grands sont invités à participer à l'une des sept sessions de chasse au trésor, organisées au musée du 11 Conti de la Monnaie de Paris. Trois sessions sont proposées samedi 27 septembre (13h30, 15h, 17h30), et quatre dimanche 28 septembre (10h30, 13h30, 15h, 17h).

Les participants voyageront à travers dix régions visitées par Mickey, et pourront profiter d'un parcours exceptionnel au coeur du musée du 11 Conti. Et s'ils réusissent à résoudre de nombreuses énigmes autour des régions françaises et sur l’histoire de la Monnaie de Paris, ils pourront alors essayer de remporter une pièce d’or de 200 euros.

L'événement est entièrement gratuit, à vivre en famille, sur réservation et dans la limite des places disponibles. Il marquera ainsi le lancement des toutes nouvelles pièces de la collection «Mickey et la France».