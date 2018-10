IDF : Pôle Emploi organise «les Rendez-vous de l'emploi»

Des rendez-vous pour s’informer et postuler. Fort du succès rencontré par l’événement depuis 2013, Pôle Emploi Ile-de-France organise à nouveau cette année les «Rendez-vous de l’emploi», dès ce lundi 1er octobre.

A cette occasion et jusqu'au 12 octobre, chacune des 136 agences franciliennes doit organiser une ou plusieurs opérations destinées aux demandeurs d’emploi et aux entreprises. Pour l'organisme public, l’objectif est de faciliter la rencontre entre ceux qui cherchent du travail et ceux qui en proposent.

Au programme donc : des «job dating» organisés dans toute la région, et des forums, qui prennent place dans des lieux plus fréquentés, comme dans la galerie commerciale de Carrefour Montesson (78), le 12 octobre de 10h à 19h, ou encore spécifiquement dédiés aux jeunes, avec un spécial «petits boulots d’hiver», les 10, 11 et 12 octobre au Crous de Paris (75).

Via cette opération, Pôle Emploi entend également attirer l’attention sur le dispositif des «emplois francs», créé pour lutter contre les discriminations sociales. Chaque entreprise embauchant une personne issue de quartiers dits «prioritaires» reçoit ensuite une aide financière. Plus de 600 CDD et CDI ont ainsi été signés en Ile-de-France depuis le 1er avril.