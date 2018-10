La carrière de Charles Aznavour en chiffres

Charles Aznavour est mort ce lundi 1er octobre. Il laisse derrière lui une immense carrière, dont les chiffres impressionnent.

18

Le chanteur a reçu 18 disques d’or en France, quatre au Royaume-Uni (où la chanson She s’est classée n°1 en 1974), cinq au Canada et deux au Pays-Bas.

70

Charles Aznavour, c’est plus de 70 ans de présence sur scène.

80

Il a notamment tourné dans plus de 80 films et téléfilms, dont Tirez sur le pianiste de François Truffaut en 1960, où il tient le rôle principal, ou Tambour de Volker Schlöndorff, oscar du meilleur film étranger en 1980. En 2009, il avait prêté sa voix au personnage du grand-père dans le film d’animation Là-Haut, des studios Pixar.

91

Charles Aznavour a enregistré 91 albums studios, dont 51 en français.

1 000

Il a écrit ou coécrit plus de 1000 chansons, dont Plus bleu que tes yeux pour Edith Piaf, Retiens la nuit pour Johnny Hallyday ou La plus belle pour aller danser pour Sylvie Vartan.

1 200

Durant sa carrière, il a enregistré plus de 1200 titres, en huit langues différentes, indique le site officiel de sa fondation.

180 millions

Symbole de son succès, Charles Aznavour a vendu plus de 180 millions de disques sur l’ensemble du globe.