RATP : vers le doublement du nombre de toilettes dans le métro

Plus besoin de se retenir ? L’installation de toilettes supplémentaires sur le réseau de la RATP doit en effet être votée ce mardi 9 octobre, lors du conseil d’administration d’IDF Mobilités.

Dans le cadre d’un grand plan propreté qui devra être exécuté d’ici à 2021, Ile-de-France Mobilités va demander d'augmenter à 100 le nombre de ces lieux d’aisance dans les gares. La création de toilettes devrait ainsi être mise à l’étude dans 48 nouvelles stations, ce qui permettrait de doubler leur nombre.

Car pour l’instant, il n’existe que 16 WC publics dans le métro (Concorde, Trocadéro ou encore Pyramides...) et 32 sur le RER (Antony ou encore Laplace sur le RER B, Le Défense ou encore Nation sur le RER A...).

Avec ce plan propreté, la RATP entend également développer et améliorer le nettoyage des gares et des trains, notamment via la mise en place d'une signalétique spécifique, le déploiement de balayeuses autonomes ou encore grâce à une application mobile dédiée.

Depuis quelques semaines, celle-ci permet en effet aux usagers de signaler toute sorte de saleté, afin qu’elle soit traitée au plus vite. Par ailleurs, un nettoyage complet des stations les plus sales sera effectué, tandis que la RATP souhaite lancer une expérimentation qui vise à purifier l’air des couloirs de métro, souvent irrespirables.