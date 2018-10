Paris : près d'une centaine de femmes sans-abri hébergées à l'Hôtel de Ville cet hiver

L’hôtel de ville de Paris va accueillir près d’une centaine de femmes sans domicile fixe, cet hiver, a indiqué ce dimanche 14 octobre Anne Hidalgo, la maire de la capitale, dans Le JDD.

La municipalité se mobilise. Un centre d’hébergement d’urgence est en effet en cours d’aménagement dans deux salons de l’édifice, d'une surface totale de 750 m2. Surnommé «Halte femmes», ce nouveau lieu d'accueil ouvrira fin novembre.

Au total, à Paris, 800 places de ce type seront ouvertes, selon Dominique Versini, l’adjointe chargée de la lutte contre l’exclusion, dans des anciens tribunaux d’instance de quartier, des mairies d’arrondissement et des bâtiments inoccupés de la municipalité.

«Alors que l’hiver approche, il manque 3.000 places d’hébergement d’urgence à Paris pour les personnes sans-abri. Nous nous engageons à en créer la moitié d’ici à la fin de l’année en ouvrant des lieux municipaux, dont l’Hôtel de Ville de Paris», s'est ainsi exprimée Anne Hidalgo.

Une cinquantaine de femmes sans domicile fixe, et jusqu'à une centaine en cas de grand froid, pourront être accueillies dans cette halte qui sera «pérenne», selon l'élue. D'après elle, les deux salons d'apparat «des Prévôts et des Tapisseries», «seront transformés en accueil de jour – des repas seront servis et des soins prodigués – ainsi qu'en halte de nuit, avec des lits, des dortoirs, des blocs sanitaires».