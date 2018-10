Mélenchon entendu ce jeudi matin à Nanterre

Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise (LFI), sera entendu ce jeudi matin à 11h, dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Il sera auditionné dans le cadre de deux enquêtes préliminaires, qui portent notamment sur des emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen, et sur ses comptes de campagne pour la présidentielle de 2017.

Ces enquêtes avaient donné lieu à des perquisitions houleuses mardi 16 octobre, au domicile de Jean-Luc Mélenchon et au siège parisien du parti. Depuis, l'ex-candidat à la présidentielle fait de nouveau l'objet d'une enquête, cette fois pour «menaces» et «violences» sur des policiers et des magistrats.

Le parquet de Paris, en annonçant l'ouverture de l'enquête, a demandé à être dessaisi de la procédure au profit d'un parquet voisin, par «souci d'impartialité». Des magistrats parisiens ont en effet été pris à partie au cours des perquisitions.